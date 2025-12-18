Les États-Unis approuvent une vente potentielle de matériel militaire à l'Otan pour un montant de 136,1 millions de dollars

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle de pièces d'armes Stinger et d'équipements connexes à l'Agence de soutien et d'approvisionnement de l'Otan pour un coût estimé à 136,1 millions de dollars, a annoncé le Pentagone jeudi.

Les principaux contractants pour cette vente sont PTI Technologies et L3Harris LHX.N .