Les États-Unis approuvent une vente potentielle de matériel militaire à l'Otan pour un montant de 136,1 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle de pièces d'armes Stinger et d'équipements connexes à l'Agence de soutien et d'approvisionnement de l'Otan pour un coût estimé à 136,1 millions de dollars, a annoncé le Pentagone jeudi.

Les principaux contractants pour cette vente sont PTI Technologies et L3Harris LHX.N .

