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Les États-Unis approuvent une vente potentielle de drones kamikazes à la Grèce pour un montant de 80 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle de systèmes de missiles aériens miniatures létaux “Switchblade 300 Block 20”, un drone kamikaze fabriqué par AeroVironment Inc.

AVAV.O , à la Grèce, pour un montant estimé à 80,1 millions de dollars.

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