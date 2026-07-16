Les États-Unis approuvent une vente potentielle de drones kamikazes à la Grèce pour un montant de 80 millions de dollars

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Le Département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle de systèmes de missiles aériens miniatures létaux “Switchblade 300 Block 20”, un drone kamikaze fabriqué par AeroVironment Inc.

AVAV.O , à la Grèce, pour un montant estimé à 80,1 millions de dollars.