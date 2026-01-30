 Aller au contenu principal
Les États-Unis approuvent plus de 6,5 milliards de dollars de ventes potentielles de matériel militaire à Israël, selon le Pentagone
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec de nouveaux contrats)

Le département d'État américain a approuvé plus de 6,5 milliards de dollars de ventes militaires potentielles à Israël dans le cadre de trois contrats distincts, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le département d'État américain a approuvé une vente potentielle de véhicules tactiques légers interarmées et d'équipements connexes pour un coût estimé à 1,98 milliard de dollars,et une autre vente d'hélicoptères AH-64E Apache pour un montant de 3,8 milliards de dollars, a indiqué le Pentagone dans des déclarations séparées.

Un troisième contrat militaire a également été attribué pour un montant de 740 millions de dollars.

Le principal contractant pour la première vente est AM General LLC, tandis que Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N sont les contractants pour la vente des hélicoptères Apache.

