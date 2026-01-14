Les États-Unis approuvent les exportations de puces H200 de Nvidia vers la Chine sous certaines conditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les puces H200 de Nvidia doivent être examinées par un tiers avant d'être exportées en Chine

*

L'analyste considère la règle d'exportation comme un compromis difficile à mettre en œuvre

*

La décision de Trump fait face à des critiques sur l'utilisation militaire potentielle des technologies d'IA par la Chine

(Ajout de commentaires d'analystes et de commentaires antérieurs du directeur général de Nvidia sur la demande de puces H200) par Karen Freifeld, David Shepardson et Alexandra Alper

L'administration Trump a donné mardi son feu vert officiel aux ventes en Chine de la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia NVDA.O , mettant en place une règle qui devrait donner un coup de fouet aux expéditions de la H200 malgré les vives inquiétudes des faucons de la Chine à Washington.

Selon la réglementation, les puces seront examinées par un laboratoire d'essai tiers afin de confirmer leurs capacités techniques en matière d'IA avant de pouvoir être expédiées en Chine, qui ne peut recevoir plus de 50 % de la quantité totale de puces vendues aux clients américains. Nvidia devra certifier qu'il y a suffisamment de H200 aux États-Unis, tandis que les clients chinois devront démontrer qu'ils disposent de "procédures de sécurité suffisantes" et qu'ils ne peuvent pas utiliser les puces à des fins militaires. Ces conditions n'avaient pas été établies auparavant. Nvidia et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le président américain Donald Trump a annoncé le mois dernier qu'il autoriserait la vente de puces en échange d'une redevance de 25 % pour le gouvernement américain. Cette décision a suscité des critiques de la part des faucons de la Chine dans l'ensemble de l'échiquier politique américain, qui craignent que les puces ne renforcent l'armée de Pékin et n'érodent l'avantage des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Jay Goldberg, analyste chez Seaport Research, a déclaré que les plafonds d'exportation semblaient être un compromis qui imposait certaines restrictions aux ventes de Nvidia en Chine, mais qu'il pourrait être difficile de les faire respecter.

"Comme nous l'avons vu, (les entreprises chinoises) ont trouvé des moyens d'accéder à ces puces, et le gouvernement américain semble très transactionnel dans son approche des exportations de puces", a déclaré Goldberg. "En d'autres termes, cela ressemble à un pansement, une tentative temporaire de couvrir l'énorme fossé qui existe entre les responsables de la politique d'exportation du gouvernement américain."

LES COMMANDES CHINOISES DE H200 DÉPASSENT LES 2 MILLIONS

Les entreprises technologiques chinoises ont passé commande de plus de 2 millions de puces H200, dont le prix unitaire est d'environ 27 000 dollars, a rapporté Reuters le mois dernier, dépassant ainsi le stock de 700 000 puces de Nvidia. Lors du Consumer Electronics Show qui s'est tenu la semaine dernière à Las Vegas, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise augmentait sa production de puces H200 en raison de la forte demande, tant en Chine que dans le reste du monde, qui fait grimper le prix de location des puces H200 qui se trouvent actuellement dans les centres de données de l'informatique en nuage.

Saif Khan, qui a été directeur de la technologie et de la sécurité nationale au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche sous l'ancien président Joe Biden, a déclaré que cette règle renforcerait considérablement les capacités de la Chine en matière d'intelligence artificielle.

"La règle autoriserait l'entrée en Chine d'environ deux millions de puces d'IA avancées telles que la H200, soit une quantité équivalente à l'informatique détenue aujourd'hui par une entreprise d'IA pionnière américaine typique", a déclaré Khan. "L'administration sera également confrontée à des difficultés pour faire respecter les exigences en matière de connaissance du client qui empêchent les fournisseurs de cloud chinois de soutenir des utilisations néfastes."

Ces préoccupations avaient incité l'administration Biden à interdire les ventes de puces d'IA avancées à la Chine. Mais l'administration Trump, dirigée par le tsar de l'IA de la Maison Blanche David Sacks, affirme que l'expédition de puces d'IA avancées à la Chine décourage les concurrents chinois - tels que Huawei, lourdement sanctionné - de redoubler d'efforts pour rattraper les conceptions de puces les plus avancées de Nvidia et d'AMD AMD.O .

Lorsque Trump a annoncé ces ventes le mois dernier, il a déclaré qu'elles seraient exportées vers la Chine "dans des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte." Mais des questions se sont posées quant à savoir si l'administration imposerait en pratique des limites aux livraisons de puces, ou même si Pékin autoriserait leur vente sur son territoire .

Reuters a rapporté le mois dernier que les États-Unis avaient lancé un examen qui pourrait déboucher sur les premières livraisons de puces à la Chine.