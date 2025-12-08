Les États-Unis approuvent la vente potentielle de missiles Hellfire à la Belgique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle de missiles Hellfire et d'équipements connexes à la Belgique pour un coût estimé à 79 millions de dollars, a déclaré le Pentagone lundi.

Le principal contractant pour cette vente est Lockheed Martin Corp LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.