Les États-Unis approuvent la vente potentielle de missiles air-air au Danemark pour un montant de 730 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de missiles air-air avancés de moyenne portée AIM-120C-8 et d'équipements connexes au Danemark pour un coût estimé à 730 millions de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le principal contractant pour cette vente est RTX Corp

RTX.N .