Les États-Unis approuvent la vente potentielle de missiles à l'Allemagne pour un montant de 3,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de Standard Missile 6 Block I et de Standard Missile 2 Block IIIC ainsi que des équipements connexes à l'Allemagne pour un coût estimé à 3,5 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le principal contractant pour cette vente sera RTX Corp

RTX.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.