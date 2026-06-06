Les États-Unis approuvent la vente d'hélicoptères maritimes à la Nouvelle-Zélande pour un montant de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du Premier ministre néo-zélandais aux paragraphes 6 et 7)

Les États-Unis ont approuvé la vente de cinq hélicoptères maritimes Seahawk à la Nouvelle-Zélande pour 1,5 milliard de dollars, pays qui s'est engagé à presque doubler ses dépenses militaires afin de renforcer ses capacités de défense.

“Le département d’État américain a pris la décision d’approuver une éventuelle vente militaire à l’étranger au gouvernement néo-zélandais portant sur des hélicoptères multitâches MH-60R et des équipements connexes”, a déclaré le département dans un communiqué publié vendredi sur son site web.

Sous la présidence de Donald Trump , les États-Unis ont incité leurs alliés en Europe et dans la région Asie-Pacifique à augmenter leurs dépenses militaires. La Nouvelle-Zélande, proche alliée de l’Australie voisine, déploie de plus en plus ses forces en Asie de l’Est pour soutenir les armées occidentales et leurs partenaires face à la montée en puissance militaire rapide de la Chine.

“La vente proposée améliorera la capacité de la Nouvelle-Zélande à faire face aux menaces de guerre actuelles et futures en renforçant la sécurité de ses infrastructures critiques”, a déclaré le département d’État, ajoutant que la Nouvelle-Zélande “utiliserait ces capacités renforcées pour consolider la défense de son territoire”.

L'achat des hélicoptères Seahawk, fabriqués par la division

LMT.N Sikorsky de Lockheed Martin, s'inscrit dans le cadre d'un plan à l'horizon 2025 du gouvernement de centre-droit néo-zélandais visant à augmenter les dépenses de défense de 9 milliards de dollars néo-zélandais (5 milliards de dollars) sur quatre ans et à presque doubler ces dépenses pour les porter à 2% du produit intérieur brut en huit ans.

Wellington a alloué 1,58 milliard de dollars néo-zélandais (916 millions de dollars) le mois dernier au titre d’un nouveau financement de la défense dans le cadre de la modernisation des forces armées de cette nation insulaire.

Le Premier ministre Christopher Luxon a déclaré samedi que le gouvernement restait déterminé à augmenter les dépenses de défense après “30 ans de sous-investissement dans les forces de défense en Nouvelle-Zélande”.

“Nous sommes passés d’un environnement favorable à un environnement beaucoup plus compétitif sur le plan stratégique à l’échelle mondiale. Il est tout à fait approprié que nous doublions nos dépenses de défense”, a déclaré M. Luxon lors d’une allocution télévisée depuis l’État australien du Queensland, où il participe à une réunion bilatérale annuelle avec son homologue australien Anthony Albanese.

(1 $ = 1,7253 dollar néo-zélandais)