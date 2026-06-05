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Les États-Unis approuvent la vente d'hélicoptères et de torpilles à la Nouvelle-Zélande pour un montant de 1,57 milliard de dollars
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a annoncé vendredi avoir approuvé deux projets de ventes militaires à l'étranger à la Nouvelle-Zélande, pour un montant total de 1,57 milliard de dollars.

Ces ventes comprennent cinq hélicoptères multitâches Lockheed Martin MH-60R et des équipements connexes d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, ainsi que 20 torpilles légères MK 54 MOD 0 d'une valeur de 69 millions de dollars, a précisé le département.

Lockheed Martin LMT.N Rotary and Mission Systems est le principal contractant pour le lot d'hélicoptères.

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