Les États-Unis approuvent la vente à l'Italie de missiles air-sol standoff pour un montant potentiel de 301 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle à l'Italie de missiles air-sol standoff conjoints à portée étendue et d'équipements connexes pour un coût estimé à 301 millions de dollars, a annoncé le Pentagone vendredi.
Le principal contractant pour cette vente est Lockheed Martin LMT.N .
