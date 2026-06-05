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Les États-Unis annoncent qu'ils vont mettre à jour leur directive sur l'utilisation de l'IA dans les systèmes d'armement
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis publieront dans les 90 prochains jours une mise à jour de leur directive sur l'utilisation de l'IA dans les systèmes d'armement, a annoncé vendredi la Maison Blanche dans un communiqué.

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