Les États-Unis annoncent leur intention d'accélérer le développement et l'utilisation de l'IA au service de la sécurité nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'un responsable de la Maison Blanche et des informations contextuelles sur le conflit entre Anthropic et le Pentagone) par Katharine Jackson et Karen Freifeld

La Maison Blanche a déclaré vendredi qu'elle allait accélérer le développement et l'utilisation de l'IA pour des applications de sécurité nationale, tout en soulignant que cette technologie ne devait pas être utilisée pour mener des activités de surveillance illégales.

L'administration Trump a déclaré en début de semaine qu'elle demanderait aux principaux développeurs d'IA de soumettre volontairement leurs modèles les plus performants à des tests de cybersécurité menés par le gouvernement avant de les mettre à la disposition du public, alors que les craintes en matière de sécurité s'intensifient à Washington face à de nouveaux systèmes d'IA puissants.

"Sous mon administration, les États-Unis peuvent et vont accélérer de manière responsable l’utilisation de l’IA dans les domaines du renseignement et de la guerre, conformément aux valeurs américaines", a déclaré le président Donald Trump dans un mémorandum sur la sécurité nationale.

Trump a déclaré que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth disposait de 90 jours pour mettre à jour une directive existante sur l’autonomie des systèmes d’armes "afin de garantir l’adoption délibérée de systèmes d’IA respectant la chaîne de commandement".

Trump a ajouté que les technologies d'IA ne devaient pas être développées ou utilisées par les services de sécurité nationale "pour censurer la liberté d'expression ... ou mener des activités de surveillance non autorisées ou illégales".

Le mémorandum "accélère l’adoption de l’IA auprès de plusieurs fournisseurs afin d’éviter les points de défaillance uniques, met à jour les directives du @DeptofWar sur les systèmes d’armes autonomes pour rester à la pointe de la technologie, et garantit qu’aucune entité ne puisse désactiver ou dégrader un système d’IA dont dépendent nos combattants sans autorisation préalable", a écrit Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Ce mémorandum fait suite à un conflit entre le laboratoire d’IA Anthropic et le Pentagone.

En mars, le Pentagone a officiellement classé Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d’approvisionnement après que l’entreprise eut refusé de revenir sur son interdiction d’utiliser son IA Claude pour alimenter des armes autonomes et la surveillance de masse aux États-Unis. Le Pentagone a déclaré qu’il devrait pouvoir utiliser cette technologie selon ses besoins, à condition qu’elle respecte la législation américaine.

Cette désignation constituait une réprimande extraordinaire de la part de l’administration à l’encontre d’une entreprise technologique américaine sur laquelle le Pentagone s’est appuyé pour soutenir des opérations militaires, notamment en Iran, comme l’a rapporté Reuters.

Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le mémorandum ou une réunion avec des dirigeants du secteur de l'IA que Trump a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'organiser dès la semaine prochaine.