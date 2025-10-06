Les États-Unis annoncent l'expiration des subventions au service aérien rural dès dimanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a déclaré lundi que les fonds d'un programme gouvernemental américain qui subventionne les services aériens commerciaux vers les aéroports ruraux devraient expirer dès dimanche en raison de la fermeture partielle du gouvernement.

Le ministère américain des transports a déclaré que les subventions du programme Essential Air Service devraient expirer dès dimanche, après que le ministère a transféré des fonds non liés de la FAA à titre d'avance. Le ministère est en train de notifier les transporteurs du manque à gagner et d'alerter les communautés sur les conséquences potentielles.