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Les États-Unis affirment que le Mexique va répondre aux préoccupations concernant l'accès des compagnies aériennes américaines à l'aéroport de Mexico
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que l'administration Trump était parvenue à un accord avec le Mexique sur un plan visant à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant le respect par le Mexique d'un accord de 2015 régissant le transport aérien entre les deux pays.

L'USDOT a indiqué que le Mexique garantirait aux transporteurs américains un accès équitable et transparent pour demander et exploiter des créneaux horaires à l'aéroport international Benito Juárez de Mexico. Duffy a déclaré que l'USDOT ne réexaminerait pas les restrictions qu'il a imposées aux compagnies aériennes mexicaines tant que le Mexique n'aura pas mis en œuvre certaines réformes promises. En octobre, Duffy a révoqué l'autorisation de 13 liaisons aériennes vers les États-Unis pour des transporteurs mexicains et a imposé d'autres restrictions.

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