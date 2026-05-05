Les États-Unis affirment que le Mexique répondra aux préoccupations des compagnies aériennes américaines concernant l'accès à Mexico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration du Mexique et de celle d'Aeromexico, ainsi que de plus amples détails aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le gouvernement mexicain a accepté d'améliorer l'accès aérien à Mexico, a déclaré mardi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, à l'issue de plusieurs mois de discussions.

En octobre, M. Duffy avait révoqué l'autorisation de 13 liaisons aériennes vers les États-Unis exploitées par des transporteurs mexicains et imposé d'autres restrictions, affirmant que le Mexique « avait illégalement annulé et gelé les vols des transporteurs américains pendant trois ans sans aucune conséquence ».

M. Duffy a déclaré mardi que l'administration Trump était parvenue à un consensus avec le Mexique sur un plan visant à répondre aux préoccupations américaines concernant le respect par le Mexique d'un accord de 2015 régissant le transport aérien entre les deux pays.

L'USDOT a indiqué que le Mexique garantirait aux transporteurs américains un accès équitable et transparent pour demander et exploiter des créneaux horaires à l'aéroport international Benito Juárez de Mexico. M. Duffy a précisé que l'USDOT ne réexaminerait pas les restrictions imposées aux compagnies aériennes mexicaines tant que le Mexique n'aura pas mis en œuvre certaines réformes promises.

« C’est un pas dans la bonne direction, mais nous devons voir ces promesses se concrétiser. D’ici là, nos restrictions à l’encontre des transporteurs mexicains resteront en vigueur », a déclaré M. Duffy.

Le Mexique a indiqué qu’une série de mesures avait été convenue pour mettre en œuvre l’accord bilatéral sur le transport aérien et a précisé que des conditions avaient été établies pour garantir un accès équitable et transparent aux infrastructures aéroportuaires, élargir les options opérationnelles et renforcer la connectivité logistique.

Le Mexique a indiqué qu’un groupe de travail bilatéral composé de responsables américains et mexicains surveillera la mise en œuvre de ces engagements et évaluera ensuite les mesures réglementaires actuellement en vigueur aux États-Unis.

Par ailleurs, l’USDOT tente de contraindre Delta Air Lines

DAL.N et Aeromexico à mettre fin à leur coentreprise. Un tribunal a empêché l’USDOT d’ordonner l’abrogation de cette coentreprise vieille de près de dix ans, qui permet aux transporteurs de coordonner les horaires, les tarifs et les capacités pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

Aeromexico a déclaré qu'elle appréciait les efforts visant à maintenir un dialogue constructif « qui nous permet de continuer à renforcer les relations bilatérales au profit du développement de l'industrie aérienne nationale ».