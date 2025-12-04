 Aller au contenu principal
Les États-Unis affirment que la nouvelle règle en matière d'économie de carburant pourrait entraîner le retour des breaks
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

L'administration Trump affirme que sa nouvelle proposition de réduction de la consommation de carburant pourrait permettre aux constructeurs automobiles de reprendre la construction de breaks, un élément essentiel des voyages en famille dans les années 1970 et 1980. "Cette règle permettra en fait de ramener le break des années 1970, avec peut-être un peu de bois sur le côté", a déclaré le secrétaire aux transports Sean Duffy sur la chaîne CNBC. "Nous pouvons redonner le choix aux consommateurs: oui, le monospace est génial, mais le break l'est aussi" L'administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) du ministère des transports a déclaré dans sa proposition de mercredi que les réglementations en matière d'économie de carburant ont conduit les constructeurs à remodeler le marché de manière imprévue, "notamment en éliminant presque totalement la production de breaks" Les trois constructeurs automobiles de Detroit ont mis fin à la production de breaks de grande taille au milieu des années 1990, mais les constructeurs américains ont continué à produire des breaks plus petits jusqu'en 2008. Les voitures sont soumises à des normes plus strictes que les camions. Les breaks sont considérés comme des voitures particulières, tandis que les monospaces et les véhicules utilitaires multisegments sont des camions légers. L'administrateur de la NHTSA, Jonathan Morrison, a soulevé séparément la question des breaks lors d'un appel avec les constructeurs automobiles en début de semaine.

Mercredi, la NHTSA a proposé de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les années modèles 2022 à 2031, en exigeant 34,5 miles par gallon en moyenne d'ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre). La NHTSA estime que la règle proposée réduirait le coût initial moyen des véhicules de 930 dollars, mais augmenterait la consommation de carburant d'environ 100 milliards de gallons jusqu'en 2050, ce qui coûterait aux Américains jusqu'à 185 milliards de dollars supplémentaires en carburant et augmenterait les émissions de dioxyde de carbone d'environ 5 %.

Les transports représentent le pourcentage le plus important des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Au début de l'année, Donald Trump a signé une loi qui mettait fin aux pénalités imposées aux constructeurs automobiles en matière d'économie de carburant, et la NHTSA a déclaré qu'ils n'étaient pas confrontés à des amendes remontant à l'année-modèle 2022 .

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,115 USD NYSE +0,08%
GENERAL MOTORS
75,450 USD NYSE +1,02%
STELLANTIS
10,228 EUR MIL +4,03%
