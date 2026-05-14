information fournie par Reuters • 14/05/2026 à 18:14

Les États-Unis affirment avoir retiré de l'uranium enrichi du réacteur vénézuélien désaffecté

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Les États-Unis ont retiré l'excédent d'uranium hautement enrichi du réacteur de recherche vénézuélien désaffecté, a déclaré jeudi le département d'État.