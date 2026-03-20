Les États-Unis affirment avoir perturbé des réseaux de zombies qui ont infecté plus de 3 millions d'appareils dans le monde entier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maria Tsvetkova

Le ministère américain de la justice a déclaré jeudi qu'il avait participé à une opération avec l'Allemagne et le Canada pour démanteler les infrastructures utilisées par quatre grands réseaux de zombies qui ont infecté plus de 3 millions d'appareils dans le monde, dont des centaines de milliers aux États-Unis.

Les réseaux malveillants - Aisuru, KimWolf, JackSkid et Mossad - étaient utilisés pour lancer des attaques par déni de service distribué (DDoS), notamment contre des sites web du ministère de la défense, a indiqué le ministère de la justice.

La plupart des appareils infectés faisaient partie de ce que l'on appelle l'internet des objets, c'est-à-dire des appareils connectés au web tels que des webcams, des enregistreurs vidéo numériques ou des routeurs Wi-Fi, a indiqué le ministère de la justice. Les opérateurs des botnets ont mené des centaines de milliers d'attaques DDoS, ciblant des ordinateurs et des serveurs du monde entier, y compris des adresses IP appartenant au réseau d'information du ministère de la défense. Dans certains cas, ils ont exigé des paiements de la part de leurs victimes, selon la déclaration.

"Le démantèlement aujourd'hui de quatre puissants réseaux de zombies souligne notre engagement à éliminer les nouvelles cybermenaces qui pèsent sur le ministère de la défense et ses combattants", a déclaré Kenneth DeChellis, agent spécial chargé du service d'enquête du ministère de la défense.

L'opération, menée simultanément aux États-Unis, en Allemagne et au Canada, visait les individus à l'origine des réseaux de zombies, a indiqué le ministère de la justice.

Le communiqué cite près de deux douzaines de grandes entreprises technologiques qui ont contribué à l'opération, notamment Amazon Web Services, Google, PayPal et Nokia, ainsi que l'équipe PowerOff de l'agence d'application de la loi de l'Union européenne, Europol, dont l'opération contre les cybercriminels qui se concentrent sur les attaques DDoS est en cours depuis 2017.