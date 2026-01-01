Les États-Unis accordent à TSMC une licence annuelle pour l'importation en Chine d'outils de fabrication de puces américains

(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative)

par Hyunjoo Jin

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW pour importer du matériel américain de fabrication de puces dans ses installations de Nanjing, en Chine, a déclaré le fabricant de puces jeudi.

L'autorisation "garantit des opérations de fabrication et des livraisons de produits ininterrompues", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters.

Les sociétés sud-coréennes Samsung Electronics et SK Hynix

000660.KS ont également reçu des licences d'importation similaires.

Auparavant, les entreprises asiatiques bénéficiaient d'exemptions aux restrictions générales imposées par Washington sur les exportations de puces vers la Chine, dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour tenter de devancer la Chine en matière de développement technologique.

Mais ces privilèges - connus sous le nom de statut d'utilisateur final validé - ont expiré le 31 décembre et les entreprises ont dû demander des licences d'exportation américaines pour 2026.

"Le ministère américain du commerce a accordé à TSMC Nanjing une licence d'exportation annuelle qui permet de fournir à TSMC Nanjing des articles soumis à un contrôle d'exportation américain sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des licences de vendeur individuelles", a déclaré TSMC dans son communiqué.

Il a ajouté que cette licence "garantit la continuité des opérations de l'usine et des livraisons de produits".

L'usine de Nanjing fabrique des puces à 16 nanomètres et d'autres puces à maturité, mais pas les semi-conducteurs les plus avancés de TSMC. TSMC possède également une usine de fabrication de puces à Shanghai.

Dans son rapport annuel 2024, TSMC a déclaré que son site de Nanjing générait environ 2,4 % de son chiffre d'affaires global.