Les États-Unis abandonnent le projet de Joe Biden visant à exiger l'indemnisation des passagers en cas de retards de vol
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration du président Donald Trump a déclaré vendredi qu'elle retirait officiellement un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols aux États-Unis sont causées par les transporteurs.

En décembre 2024, le ministère américain des transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public sur la rédaction de règles visant à obliger les compagnies aériennes à payer 200 à 300 dollars pour les retards de vols intérieurs d'au moins trois heures et jusqu'à 775 dollars pour les retards plus importants. En septembre, l'USDOT a annoncé pour la première fois qu'il envisageait de retirer sa proposition. Vendredi, l'USDOT a déclaré que les règles entraîneraient des "charges réglementaires inutiles" en expliquant pourquoi il n'y donnerait pas suite.

Joe Biden

