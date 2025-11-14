Les États-Unis abandonnent le projet de Joe Biden d'exiger des compagnies aériennes qu'elles indemnisent les passagers en cas de retard de vol

(Ajoute plus de détails du dossier, le contexte, des détails dans les paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

L'administration du président Donald Trump a déclaré vendredi qu'elle retirait officiellement un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols aux États-Unis sont causées par les transporteurs.

En décembre 2024, le ministère américain des transports, sous le président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public sur la rédaction de règles obligeant les compagnies aériennes à verser 200 à 300 dollars pour les retards intérieurs d'au moins trois heures et jusqu'à 775 dollars pour les retards plus longs.

En septembre, l'USDOT a annoncé pour la première fois qu'il envisageait de retirer sa proposition. Vendredi, l'USDOT a déclaré que les règles entraîneraient des "charges réglementaires inutiles" pour expliquer pourquoi il n'irait pas de l'avant.

Le mois dernier, un groupe de 18 sénateurs démocrates a exhorté l'administration Trump à ne pas abandonner le plan de compensation.

"Il s'agit d'une proposition de bon sens: lorsque l'erreur d'une compagnie aérienne impose des coûts imprévus aux familles, la compagnie devrait essayer de remédier à la situation en proposant des aménagements aux consommateurs et en les aidant à couvrir leurs frais", indique la lettre signée par les sénateurs démocrates Richard Blumenthal, Maria Cantwell, Ed Markey et d'autres.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. L'Union européenne, le Canada, le Brésil et la Grande-Bretagne ont tous des règles en matière d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard. Aucune grande compagnie aérienne américaine ne garantit actuellement une indemnisation en espèces en cas de perturbation importante d'un vol.

L'USDOT a déclaré vendredi, en abandonnant le plan d'indemnisation, qu'il "permettrait aux compagnies aériennes de se concurrencer sur les services et les indemnisations qu'elles fournissent aux passagers plutôt que d'imposer de nouvelles exigences minimales pour ces services et indemnisations par le biais d'une réglementation, ce qui imposerait des coûts significatifs aux compagnies aériennes".

L'USDOT a également annoncé en septembre qu'il envisageait d'abroger la réglementation Biden exigeant des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les frais de service en même temps que les tarifs aériens.

Il prévoit également de réduire les charges réglementaires pesant sur les compagnies aériennes et les agents de billetterie en rédigeant de nouvelles règles détaillant la définition d'une annulation de vol qui donne aux consommateurs le droit au remboursement des billets, ainsi qu'en réexaminant les règles relatives à la tarification des billets et à la publicité.

Les compagnies aériennes ont poussé l'administration Trump à aller plus loin et ont salué la décision d'annuler le plan Biden.