Les États-Unis abandonnent le plan de Biden visant à obliger les compagnies aériennes à verser des indemnités pour les vols perturbés

par David Shepardson

L'administration du président Donald Trump a déclaré jeudi qu'elle abandonnerait un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs. En décembre, le ministère américain des Transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public sur le processus d'élaboration des règles pour savoir si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer 200 à 300 dollars pour les retards intérieurs d'au moins trois heures et jusqu'à 775 dollars pour les retards plus longs. Les compagnies aériennes américaines ont vivement critiqué cette proposition. La Maison Blanche a déclaré dans un document publié jeudi que l'USDOT envisageait de retirer l'avis "conformément aux priorités du département et de l'administration." L'USDOT a également révélé jeudi qu'il envisageait d'annuler les réglementations émises par M. Biden en avril 2024, qui exigeaient que les compagnies aériennes et les agents de billetterie divulguent les frais de service à côté des tarifs aériens afin d'aider les consommateurs à éviter les frais inutiles ou inattendus. Cette exigence a été suspendue par le tribunal dans l'attente d'un recours juridique de l'industrie . Le ministère prévoit également de réduire les charges réglementaires pesant sur les compagnies aériennes et les agents de billetterie en rédigeant de nouvelles règles définissant une annulation de vol qui donne aux consommateurs le droit au remboursement des billets, ainsi qu'en réexaminant les règles relatives à la tarification des billets et à la publicité.

Airlines for America, un groupe commercial représentant American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et d'autres, a salué ces mesures et déclaré que le plan de compensation en espèces de M. Biden entraînerait une hausse du prix des billets.

"Nous sommes encouragés par le fait que le ministère des Transports revoit des réglementations inutiles et lourdes qui dépassent son autorité et ne résolvent pas les problèmes importants pour nos clients", a déclaré le groupe. Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. En 2022, les principaux transporteurs se sont engagés à payer les repas , les séjours à l'hôtel et d'autres dépenses lorsqu'ils provoquent d'importantes perturbations des vols.

Le Canada, le Brésil, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tous des règles d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard.

En décembre, l'USDOT a déclaré qu'il examinait la question de savoir si les compagnies aériennes devaient couvrir les repas, les séjours à l'hôtel et d'autres frais après les perturbations des transporteurs, et s'il fallait exiger des compagnies aériennes qu'elles replacent les passagers sur leurs prochains vols disponibles, ou si les vols sont indisponibles pendant 24 heures, ce qui pourrait les obliger à faire appel à des concurrents.

L'administration Trump a pris d'autres mesures pour inverser les efforts de M. Biden en faveur des consommateurs des compagnies aériennes. En mai, le ministère de la Justice a abandonné une plainte contre Southwest Airlines déposée par l'administration Biden dans les derniers jours de son mandat, qui accusait le transporteur d'exploiter illégalement des vols chroniquement retardés.