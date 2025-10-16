Les essais d'un médicament de Praxis Precision Medicines contre les troubles du mouvement sont prometteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Praxis Precision Medicines PRAX.O a déclaré jeudi que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement a contribué à améliorer le fonctionnement quotidien des patients dans deux essais de phase avancée.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer