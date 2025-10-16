Les essais d'un médicament de Praxis Precision Medicines contre les troubles du mouvement sont prometteurs

Praxis Precision Medicines PRAX.O a déclaré jeudi que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement a contribué à améliorer le fonctionnement quotidien des patients dans deux essais de phase avancée.