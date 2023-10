Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 16 octobre 2023 – 8h00 min CEST



Les équipes mondiales iCRO de Median Technologies participeront au congrès de l’ESMO du 20 au 24 octobre à Madrid



• L’équipe iCRO (imagerie pour les essais cliniques) sera présente sur le stand 552, Hall 5 pendant toute la durée de l’exposition industrielle.

• Des représentants des équipes iCRO de Median en provenance de Chine, des Etats-Unis et d’Europe participeront à l’événement.

• La division iCRO de Median délivre des services d’imagerie à forte valeur ajoutée pour les essais cliniques en oncologie.





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT:PA) annonce aujourd’hui que la société participera au Congrès 2023 de l’ESMO (European Society for Medical Oncology), qui se tiendra à Madrid (IFEMA) du 20 au 24 octobre.



Le congrès annuel de l’ESMO est l’événement privilégié où sont partagées les avancées médicales et technologiques les plus marquantes dans le domaine de l’oncologie.