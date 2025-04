Les équipementiers sportifs américains en mauvaise forme

(AOF) - Nike et Lululemon perdent près de 10% en avant-Bourse après l'annonce d'une nouvelle série de droits de douane américains ciblant notamment le Vietnam, l'Indonésie et la Chine, des pays clés pour l'approvisionnement du secteur. Hier soir, le président Trump a décrété des surtaxes de 46% sur les importations en provenance du Vietnam, de 49% sur celles du Cambodge, de 37% sur celles du Bangladesh et de 32% sur celles d'Indonésie. Les droits de douane visant la Chine sont de 34%, qui s'ajoutent à des surtaxes précédemment annoncées de 20%.