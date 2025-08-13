Les épiciers américains chutent après qu'Amazon a étendu la livraison le jour même aux denrées périssables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions des distributeurs américains de produits alimentaires chutent dans les premiers échanges après qu'Amazon.com AMZN.O ait étendu la livraison le jour même aux denrées périssables ** Les abonnés d'Amazon Prime peuvent désormais recevoir des fraises, du lait, de la viande et des repas surgelés le même jour ** Le géant de la distribution Walmart WMT.N perd environ 2 %, la société de livraison Instacart CART.O chute d'environ 8 % et l'épicier Kroger KR.N plonge d'environ 4 % ** Les clients de plus de 1 000 villes - dont Phoenix, Raleigh (Caroline du Nord) et Tampa (Floride) - peuvent se faire livrer des glaces en quelques heures. Amazon prévoit d'étendre ce service à 2 300 villes d'ici à la fin de l'année ** La livraison le jour même est gratuite pour les membres Prime, qui paient 14,99 $ par mois ou 149 $ par an pour les commandes supérieures à 25 $