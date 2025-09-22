Les entreprises technologiques qui embauchent le plus grand nombre de visas H-1B ont baissé après l'imposition par Trump d'une taxe de 100 000 $

22 septembre - ** Les actions du secteur technologique chutent avant la mise sur le marché après que l'administration Trump a imposé aux employeurs des frais annuels de 100 000 $ par détenteur de visa H-1B

** Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Amazon.com AMZN.O en baisse marginale d'environ 0,5%

** Cognizant CTSH.O perd 1,1%, les actions cotées en bourse d'Infosys INFY.NS chutent de 0,4%

** Amazon, son unité d'informatique en nuage AWS a reçu l'approbation pour plus de 12.000 visas H-1B au premier semestre 2025; Microsoft, Meta ont chacun reçu plus de 5.000 approbations

** Microsoft, JPMorgan JPM.N , Amazon conseillent aux employés H-1B de rester aux Etats-Unis par le biais d'emails internes - Reuters

** JPM en baisse de près de 1,6 %