Les entreprises technologiques chinoises visent près de 6 milliards de dollars dans une vague d'introductions en bourse à Hong Kong

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* Luxshare vise jusqu'à 24,27 milliards de HK$, la plus importante des cinq opérations

* Les recettes des introductions en bourse à Hong Kong ont augmenté de 57 % au premier semestre, selon les données de la LSEG

* Ces cinq opérations concernent l'électronique, les puces, les outils pour circuits imprimés et la robotique

(Mise à jour avec les commentaires des analystes aux paragraphes 5 à 9) par Yantoultra Ngui et Scott Murdoch

Cinq entreprises chinoises spécialisées dans la technologie et la fabrication de pointe ont lancé mardi leur introduction en bourse à Hong Kong afin de lever jusqu’à 44,1 milliards de HK$ (5,6 milliards de dollars), ce qui en fait l’une des journées les plus chargées de l’année en matière de nouvelles émissions d’actions, selon les documents déposés par ces sociétés.

La plus importante de ces cinq introductions en bourse est celle de Luxshare Precision Industry 002475.SZ , fournisseur d’Apple coté à Shenzhen, qui cherche à lever jusqu’à 24,27 milliards de HK$ (3,15 milliards de dollars), après avoir envisagé une cotation à Hong Kong pendant plus d’un an.

Cette vague de nouvelles introductions s’inscrit dans une tendance croissante des entreprises chinoises à se tourner vers Hong Kong pour lever de nouveaux capitaux, Pékin encourageant davantage de champions nationaux à s’introduire en bourse près de chez eux.

Au premier semestre 2026, les nouvelles introductions en bourse à Hong Kong ont atteint environ 22,45 milliards de dollars , soit une hausse de près de 57 % par rapport à l’année précédente, ce qui en fait le début d’année le plus actif depuis cinq ans, selon les données de LSEG.

"Les introductions en bourse s’accélèrent chaque année vers la fin juin et la fin décembre en raison des obligations en matière de publication des résultats financiers", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles chez UOB Kay Hian.

Les entreprises qui ne respectent pas ces délais risquent de devoir soumettre des rapports financiers actualisés, a-t-il ajouté.

L’intérêt des investisseurs pour les valeurs chinoises des secteurs de la technologie, des semi-conducteurs, de l’électronique et de la robotique s’améliore, car ces secteurs "restent très prisés sur les marchés étrangers" et bénéficient des politiques gouvernementales, a déclaré Leung.

"Si l’intérêt des investisseurs est vif pour les entreprises de qualité liées à l’IA, il convient toutefois de rester vigilant face à certains risques, tels que la discipline en matière de valorisation, les performances post-introduction en bourse et les incertitudes géopolitiques", a ajouté Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities, basé à Hong Kong.

DES PUCES AUX ROBOTS

Ces cinq opérations concernent des entreprises spécialisées dans l’électronique, les composants en céramique, les puces, les outils pour circuits imprimés et les robots.

Luxshare vend 383,5 millions d’actions à un prix d’offre maximal de 63,28 HK$ par action, selon son prospectus. Le prix définitif sera fixé le 8 juillet, et la cotation devrait débuter le lendemain. La société fabrique des appareils électroniques, notamment des routeurs, des modules de recharge sans fil et du matériel de visioconférence.

Chaozhou Three-Circle, qui produit des matériaux céramiques électroniques et des composants utilisés dans l’électronique, l’automobile et les équipements pour puces, vise à lever jusqu’à environ 7,16 milliards de HK$, selon son prospectus.

Nexchip Semiconductor, qui fabrique des puces conçues par d’autres entreprises, a déclaré qu’elle chercherait à lever jusqu’à 6,98 milliards de HK$.

Guangdong Dtech Technology, fabricant de minuscules forets et d’autres outils utilisés pour la production de circuits imprimés, vise à lever jusqu’à 4,80 milliards de HK$, selon les documents déposés.

Rokae (Shandong) Robotics Group, la plus petite des cinq opérations, a déclaré qu’elle vendrait 23 millions d’actions à 38 HK$ chacune afin de lever environ 875 millions de HK$. L’entreprise fabrique des robots industriels, des robots collaboratifs capables de travailler à proximité des personnes et des robots plus récents dotés d’intelligence artificielle.

(1 dollar = 7,8413 dollars de Hong Kong)