Les entreprises pétrolières augmentent, suivant le brut alors que les investisseurs attendent les prochaines étapes du processus de paix en Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de ~1 %, suivant les prix du pétrole O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,1 % à 66,50 $/baril, West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 1,4 % à 63,19 $/baril

** Les prix augmentent alors que l'American Petroleum Institute a rapporté une baisse des stocks de brut aux États-Unis et que les investisseurs attendent les prochaines étapes des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les sanctions sur le brut russe restant en place pour l'instant

** Les majors de l'énergie Exxon XOM.N en hausse de 1,5 % et Chevron CVX.N en légère hausse

** Exxon, APA Corp APA.O , ConocoPhillips COP.N et Coterra Energy CTRA.N en hausse de 0,8 % à 1,6 %; parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers SLB SLB.N en légère hausse

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero VLO.N en hausse de 0,5 % chacun