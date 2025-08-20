 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les entreprises pétrolières augmentent, suivant le brut alors que les investisseurs attendent les prochaines étapes du processus de paix en Ukraine
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de ~1 %, suivant les prix du pétrole O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,1 % à 66,50 $/baril, West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 1,4 % à 63,19 $/baril

** Les prix augmentent alors que l'American Petroleum Institute a rapporté une baisse des stocks de brut aux États-Unis et que les investisseurs attendent les prochaines étapes des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les sanctions sur le brut russe restant en place pour l'instant

** Les majors de l'énergie Exxon XOM.N en hausse de 1,5 % et Chevron CVX.N en légère hausse

** Exxon, APA Corp APA.O , ConocoPhillips COP.N et Coterra Energy CTRA.N en hausse de 0,8 % à 1,6 %; parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers SLB SLB.N en légère hausse

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero VLO.N en hausse de 0,5 % chacun

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

APA
20,2500 USD NASDAQ +0,05%
CHEVRON
153,005 USD NYSE +0,65%
CONOCOPHILLIPS
94,295 USD NYSE +0,61%
COTERRA ENERGY
22,985 USD NYSE -0,50%
EXXON MOBIL
109,080 USD NYSE +1,54%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
122,510 USD NYSE +0,30%
Pétrole Brent
66,31 USD Ice Europ +0,55%
Pétrole WTI
62,25 USD Ice Europ -0,11%
SLB
33,040 USD NYSE -0,90%
VALERO ENERGY
138,675 USD NYSE +0,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
