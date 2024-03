Les entreprises pessimistes sur leur croissance au premier semestre 2024

98% des sociétés interrogées estiment que les délais de paiement de leurs clients ne se sont pas améliorés et pour 28% qu'ils se sont même dégradés au cours du dernier trimestre 2023.

Plus de 7 entreprises sur 10 (74%) continuent de déclarer que c'est en premier lieu via l'allongement des délais de paiement des fournisseurs que seraient compensés les besoins en trésorerie, très largement devant le recours à leur découvert bancaire (45%).

En outre, 25% des entreprises ne pensent pas pouvoir faire face au remboursement cumulé de leurs créances, PGE, investissements et facture.

(AOF) - Le Cabinet Arc a mené avec l'Ifop une étude portant sur la perception des entreprises françaises sur l’avenir économique du pays, le financement des TPE/PME ainsi que la problématique des délais de paiement et leur impact sur la gestion de trésorerie. 75% des entreprises interrogées ne prévoient pas de croissance de leur activité au premier semestre 2024, en hausse de 8 points par rapport à septembre 2023, et 18% en anticipent même le recul. 63% se sont déclarés convaincus de la dégradation de la situation économique française au cours des 6 prochains mois.

