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Les entreprises indiennes d'engrais chutent en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 06:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions des entreprises indiennes d'engrais ont chuté de 2,4 % à 6,4 % en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient

** Rashtriya Chemicals and Fertilisers RSTC.NS en baisse de 6,4%, Fertilisers And Chemicals Travancore FCTL.NS en baisse de 4,9%, National Fertilizers NAFT.NS en baisse de 5,5%

** Chambal Fertilisers and Chemicals CHMB.NS en baisse de 2,9%, Madras Fertilizers MDFT.NS en baisse de 4%, Paradeep Phosphates PRAO.NS en baisse de 2,9%

** Citi Research indique que les engrais sont probablement le plus grand risque auquel l'Inde est confrontée, en dehors du pétrole, en raison de la dépendance à l'égard des importations. La dépendance de l'Inde à l'égard des importations d'urée est d'environ 25 %

** Le Moyen-Orient est le plus grand exportateur d'engrais azotés, représentant environ 35 % de tout le commerce maritime d'urée, avec environ 85 % de ces volumes transitant par le détroit d'Ormuz - Citi

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