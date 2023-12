Les entreprises françaises du CAC 40 étaient détenues à 40,3% par des non-résidents en 2022, surtout européens et américains

Sur l'ensemble de la Bourse de Paris, les non-résidents détiennent 36,7% du capital des entreprises françaises, soit "le niveau le plus bas parmi les principaux pays européens".

( AFP / ERIC PIERMONT )

Quelque 40,3% du capital des entreprises françaises du CAC 40 étaient détenus par des personnes et investisseurs non-résidents en France en 2022, a indiqué vendredi 29 décembre la Banque de France.

Le taux de détention en 2021 était de 40,4%. Le maintien de la proportion en 2022 conforte le rebond par rapport à 2020, quand le taux de détention était tombé à 39,4%. C'était alors le plus bas niveau depuis 2008, date à laquelle remontent les données de la Banque de France. Le chiffre de 2022 reste encore loin des 47,8% de détention par des non-résidents observés en 2013. Les pays membres de la zone euro et les États-Unis constituent la majorité de ces détenteurs étrangers (78,2% à eux deux en 2022).

12 entreprises détenues en majorité par des non-résidents

La Banque de France a compté 35 entreprises françaises du CAC 40 résidentes en France à fin 2022, excluant Airbus, ArcelorMittal, Eurofins Scientific, Stellantis et STMicroelectronics de l'étude car leur siège social est à l'étranger. Edenred, entré dans le CAC 40 en 2023, n'y figure pas non plus. Parmi ces 35 sociétés, 12 étaient détenues en majorité par des non-résidents.

Dans le détail, les investisseurs étrangers ont surtout vendu dans "des activités en lien avec la finance et l'immobilier" ainsi que dans les biens et services de consommation, selon le bulletin. Ces retraits ont été compensés par des achats dans l'industrie et l'énergie.

