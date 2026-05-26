Les entreprises européennes devraient se voir attribuer les 2/3 du futur spectre de fréquences pour les communications mobiles par satellite

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La Commission européenne s'apprête à attribuer les deux tiers d'un spectre de fréquences mobiles par satellite très lucratif à des entreprises européennes, le reste étant réservé à des concurrents non européens tels que Starlink, la société d'Elon Musk, et Leo, la division d'Amazon spécialisée dans les satellites en orbite basse, ont indiqué mardi des sources proches du dossier.

L'exécutif européen attribuera l'année prochaine le spectre de téléphonie mobile par satellite actuellement utilisé par les entreprises américaines Viasat et EchoStar SATS.O et dont l'expiration est prévue en mai 2027.