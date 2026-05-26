 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises européennes devraient se voir attribuer les 2/3 du futur spectre de fréquences pour les communications mobiles par satellite
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne s'apprête à attribuer les deux tiers d'un spectre de fréquences mobiles par satellite très lucratif à des entreprises européennes, le reste étant réservé à des concurrents non européens tels que Starlink, la société d'Elon Musk, et Leo, la division d'Amazon spécialisée dans les satellites en orbite basse, ont indiqué mardi des sources proches du dossier.

L'exécutif européen attribuera l'année prochaine le spectre de téléphonie mobile par satellite actuellement utilisé par les entreprises américaines Viasat et EchoStar SATS.O et dont l'expiration est prévue en mai 2027.

Valeurs associées

ECHOSTAR RG-A
123,1200 USD NASDAQ -0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 233,92 +0,74%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97,05 -2,24%
SOITEC
157,05 -5,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank