Les entreprises en hausse grâce à l'inclusion du S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 mars - ** Les actions de certaines sociétés augmentent avant la mise sur le marché car elles sont prêtes à être ajoutées au S&P 500 .SPX .
** La société de services de télécommunications EchoStar
SATS.O augmente de 1,4 %, tandis que le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv Holdings VRT.N gagne 3,4 %
** Les fabricants de produits photoniques: Lumentum Holdings
LITE.O en hausse de 2,2%, Coherent COHR.N en baisse marginale après une hausse de 3,2% en début de marché
** Tous ces titres devraient rejoindre le S&P 500 avant l'ouverture du marché le 23 mars
** Jusqu'à la dernière clôture, SATS a baissé de 2,3 % depuis le début de l'année, VRT a augmenté de près de 50 %, LITE de 51,5 % et COHR de 27,7 %
