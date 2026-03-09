 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises en hausse grâce à l'inclusion du S&P 500
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de certaines sociétés augmentent avant la mise sur le marché car elles sont prêtes à être ajoutées au S&P 500 .SPX .

** La société de services de télécommunications EchoStar

SATS.O augmente de 1,4 %, tandis que le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv Holdings VRT.N gagne 3,4 %

** Les fabricants de produits photoniques: Lumentum Holdings

LITE.O en hausse de 2,2%, Coherent COHR.N en baisse marginale après une hausse de 3,2% en début de marché

** Tous ces titres devraient rejoindre le S&P 500 avant l'ouverture du marché le 23 mars

** Jusqu'à la dernière clôture, SATS a baissé de 2,3 % depuis le début de l'année, VRT a augmenté de près de 50 %, LITE de 51,5 % et COHR de 27,7 %

Valeurs associées

COHERENT
235,880 USD NYSE -7,06%
ECHOSTAR RG-A
106,2400 USD NASDAQ -4,16%
LUMENTUM HLDNGS
558,4400 USD NASDAQ -14,19%
S&P 500 INDEX
6 740,02 Pts CBOE -1,33%
VERTV HOLDINGS RG-A
241,840 USD NYSE -3,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank