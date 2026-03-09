Les entreprises en hausse grâce à l'inclusion du S&P 500

9 mars - ** Les actions de certaines sociétés augmentent avant la mise sur le marché car elles sont prêtes à être ajoutées au S&P 500 .SPX .

** La société de services de télécommunications EchoStar

SATS.O augmente de 1,4 %, tandis que le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv Holdings VRT.N gagne 3,4 %

** Les fabricants de produits photoniques: Lumentum Holdings

LITE.O en hausse de 2,2%, Coherent COHR.N en baisse marginale après une hausse de 3,2% en début de marché

** Tous ces titres devraient rejoindre le S&P 500 avant l'ouverture du marché le 23 mars

** Jusqu'à la dernière clôture, SATS a baissé de 2,3 % depuis le début de l'année, VRT a augmenté de près de 50 %, LITE de 51,5 % et COHR de 27,7 %