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Les entreprises du secteur du voyage bondissent après l'accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 10:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions des sociétés de voyage américaines bondissent dans les échanges avant bourse alors que les prix du pétrole LCOc1 CLc1 chutent d'environ 15% après que le président américain Donald Trump ait accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran

** Les croisiéristes Carnival CCL.N , Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont progressé de 7,7% à 9,9%

** Les actions des compagnies aériennes américaines sont également en hausse

** Les agences de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O , Expedia Group EXPE.O , Tripadvisor TRIP.O en hausse de 4,5% à 5,2%

** La société de location de vacances Airbnb ABNB.O en hausse de 3%, Marriott International MAR.O , Hyatt Hotels

H.N , Hilton Worldwide HLT.N , Wyndham Hotels WH.N en hausse de 1,5% à 4,6% dans des échanges limités

** L'opérateur Walt Disney DIS.N augmente de 2,1% tandis que Las Vegas Sands LVS.N gagne 3,5%

** Le secteur a été sous pression depuis que le conflit a éclaté à la fin du mois de février alors que les routes aériennes mondiales ont été perturbées et que les principaux hubs du Moyen-Orient ont été fermés, tandis que la flambée des prix du pétrole a ajouté aux préoccupations concernant la hausse des coûts du carburant

Valeurs associées

AIRBNB
124,9700 USD NASDAQ -1,45%
AMERICAN AIRLINE
10,8100 USD NASDAQ -0,83%
BOOKING HLDG
173,4100 USD NASDAQ -1,58%
CARNIVAL
25,215 USD NYSE -2,91%
DELTA AIR LINES
65,620 USD NYSE -1,77%
EXPEDIA GROUP
224,3000 USD NASDAQ -2,07%
HILTN WRLD HLDGS
302,070 USD NYSE -1,57%
HYATT HOTELS RG-A
144,940 USD NYSE -0,71%
LAS VEGAS SANDS
54,030 USD NYSE -0,64%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARRIOTT INTL RG-A
330,9300 USD NASDAQ -2,09%
NORW CRS LINE
18,730 USD NYSE -3,35%
Pétrole Brent
94,48 USD Ice Europ -8,64%
RYL CARIBBEAN CR
267,800 USD NYSE -2,89%
TRIPADVISOR
10,7500 USD NASDAQ -0,92%
UNITED AIRLINES
89,2900 USD NASDAQ -1,85%
WALT DISNEY
95,790 USD NYSE -0,50%
WYNDHAM HOTELS
81,230 USD NYSE -2,50%
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