Les entreprises du secteur du voyage bondissent après l'accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran

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8 avril - ** Les actions des sociétés de voyage américaines bondissent dans les échanges avant bourse alors que les prix du pétrole LCOc1 CLc1 chutent d'environ 15% après que le président américain Donald Trump ait accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran

** Les croisiéristes Carnival CCL.N , Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont progressé de 7,7% à 9,9%

** Les actions des compagnies aériennes américaines sont également en hausse

** Les agences de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O , Expedia Group EXPE.O , Tripadvisor TRIP.O en hausse de 4,5% à 5,2%

** La société de location de vacances Airbnb ABNB.O en hausse de 3%, Marriott International MAR.O , Hyatt Hotels

H.N , Hilton Worldwide HLT.N , Wyndham Hotels WH.N en hausse de 1,5% à 4,6% dans des échanges limités

** L'opérateur Walt Disney DIS.N augmente de 2,1% tandis que Las Vegas Sands LVS.N gagne 3,5%

** Le secteur a été sous pression depuis que le conflit a éclaté à la fin du mois de février alors que les routes aériennes mondiales ont été perturbées et que les principaux hubs du Moyen-Orient ont été fermés, tandis que la flambée des prix du pétrole a ajouté aux préoccupations concernant la hausse des coûts du carburant