Les entreprises du secteur du lithium progressent grâce aux prévisions de croissance de la demande pour 2026

17 novembre - ** Les actions des sociétés de lithiumgrimpent dans les échanges de l'après-midi

** Le président de Ganfeng Lithium Group Co 002460.SZ prévoit une croissance de la demande de 30 % ou même 40 % pour le métal des batteries en 2026

** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a augmenté de 9% pour se rapprocher d'une limite supérieure à 95 200 yuans (13 395,62 $) par tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024

** Albemarle ALB.N grimpe de 8,5% à 124,92 dollars, son plus haut niveau depuis plus de 15 mois

** Les actions cotées aux États-Unis de la société chilienne SQM SQMA.SN SQM.N ont augmenté de12,6 %

** Sigma Lithium SGML.O fait un bond deprès de 32%

** Les actions de Lithium Americas LAC.N et de Standard Lithium SLI.N ont augmenté respectivement de 8,3 % et de10 %

** Le président de Ganfeng a également déclaré que la croissance de la demande pourrait faire passer le prix du carbonate de lithium au-dessus de 150 000 yuans la tonne, voire à 200 000 yuans

(1 $ = 7,1068 yuans chinois)