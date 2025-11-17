 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,50
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur du lithium progressent grâce aux prévisions de croissance de la demande pour 2026
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 novembre - ** Les actions des sociétés de lithiumgrimpent dans les échanges de l'après-midi

** Le président de Ganfeng Lithium Group Co 002460.SZ prévoit une croissance de la demande de 30 % ou même 40 % pour le métal des batteries en 2026

** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a augmenté de 9% pour se rapprocher d'une limite supérieure à 95 200 yuans (13 395,62 $) par tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024

** Albemarle ALB.N grimpe de 8,5% à 124,92 dollars, son plus haut niveau depuis plus de 15 mois

** Les actions cotées aux États-Unis de la société chilienne SQM SQMA.SN SQM.N ont augmenté de12,6 %

** Sigma Lithium SGML.O fait un bond deprès de 32%

** Les actions de Lithium Americas LAC.N et de Standard Lithium SLI.N ont augmenté respectivement de 8,3 % et de10 %

** Le président de Ganfeng a également déclaré que la croissance de la demande pourrait faire passer le prix du carbonate de lithium au-dessus de 150 000 yuans la tonne, voire à 200 000 yuans

(1 $ = 7,1068 yuans chinois)

Valeurs associées

ALBEMARLE
124,265 USD NYSE +7,90%
LITHIUM
6,710 CAD TSX +7,19%
LITHIUM
4,796 USD NYSE +7,28%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
11,250 CAD TSX Venture +32,51%
SIGMA LITHIUM
8,0193 USD NASDAQ +32,33%
SOC QUIM&MIN SP ADR
60,960 USD NYSE +11,77%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
4,940 CAD TSX Venture +9,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank