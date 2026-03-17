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Les entreprises du secteur de l'énergie sont en hausse après les nouvelles attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,4 % en raison de la hausse des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en hausse de 0,9 % à 101,06 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 sont en hausse de 0,7 % à 94,07 $/baril

** Les prix augmentent , récupérant une partie des pertes de la séance précédente, alors que les nouvelles attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis ont renforcé les inquiétudes quant à l'aggravation des perspectives de l'offre mondiale en l'absence d'une résolution rapide de la guerre américano-israélienne contre l'Iran

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 1,5 % et 1,4 %

** Halliburton HAL.N , APA Corp APA.O , Baker Hughes

BKR.O et Diamondback Energy FANG.O , parmi les plus gros gains en pourcentage de l'indice de l'énergie, progressent entre 2,3% et 4,2%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N progressent respectivement de 2 % et 1,3 %

** Les sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en hausse de ~3% et Liberty Energy LBRT.N en hausse de ~5%

Valeurs associées

APA
35,9850 USD NASDAQ +4,18%
BAKER HUGHES RG-A
57,8500 USD NASDAQ +4,82%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
199,665 USD NYSE +1,44%
CONOCOPHILLIPS
123,770 USD NYSE +2,01%
COTERRA ENERGY
32,970 USD NYSE +1,82%
DEVON ENERGY
47,385 USD NYSE +1,57%
DIAMONDBACK ENG
188,0600 USD NASDAQ +3,14%
EOG RESOURCES
136,542 USD NYSE +1,48%
EQT
65,200 USD NYSE +1,38%
EXPAND ENER
108,8300 USD NASDAQ +1,04%
EXXON MOBIL
160,300 USD NYSE +1,96%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,685 USD NYSE +4,45%
KINDER MORGAN RG-P
33,805 USD NYSE +1,44%
LIBERTY ENER RG-A
31,335 USD NYSE +4,38%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
234,295 USD NYSE +2,33%
OCCIDENTAL PETROLEUM
57,940 USD NYSE +1,18%
ONEOK
87,125 USD NYSE +2,11%
PHILLIPS 66
174,545 USD NYSE +0,62%
Pétrole Brent
102,63 USD Ice Europ +1,59%
Pétrole WTI
95,68 USD Ice Europ +1,41%
SLB
46,420 USD NYSE +3,22%
VALERO ENERGY
237,070 USD NYSE +1,93%
WILLIAMS COMPANI
74,920 USD NYSE +1,40%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 16:14:11.

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