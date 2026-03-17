Les entreprises du secteur de l'énergie sont en hausse après les nouvelles attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis

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17 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,4 % en raison de la hausse des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en hausse de 0,9 % à 101,06 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 sont en hausse de 0,7 % à 94,07 $/baril

** Les prix augmentent , récupérant une partie des pertes de la séance précédente, alors que les nouvelles attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis ont renforcé les inquiétudes quant à l'aggravation des perspectives de l'offre mondiale en l'absence d'une résolution rapide de la guerre américano-israélienne contre l'Iran

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 1,5 % et 1,4 %

** Halliburton HAL.N , APA Corp APA.O , Baker Hughes

BKR.O et Diamondback Energy FANG.O , parmi les plus gros gains en pourcentage de l'indice de l'énergie, progressent entre 2,3% et 4,2%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N progressent respectivement de 2 % et 1,3 %

** Les sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en hausse de ~3% et Liberty Energy LBRT.N en hausse de ~5%