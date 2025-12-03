 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie sont en hausse alors que les pourparlers de paix à Moscou n'ont pas abouti
3 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 1,1%, les prix du brut étant à la hausse O/R

** Les prix à terme du Brent LCOc1 augmentent de 0,79% à 62,93 $/baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 0,9% à 59,19 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent après que la Russie a déclaré que les discussions avec les responsables américains à Moscou n'ont pas abouti à un compromis sur un accord de paix potentiel en Ukraine qui aurait pu alléger les sanctions sur son secteur pétrolier

** Les principales sociétés pétrolières et gazières, Exxon

XOM.N en hausse de 1,5% et Chevron CVX.N en hausse de 1,1%

** APA Corp APA.O , Targa Resources TRGP.N , Conocophillips COP.N et EOG Resources EOG.N augmentent entre 2,8% et 1,2% - parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmente de ~2% et SLB SLB.N de 1,9%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en hausse marginale et Valero energy VLO.N en hausse de 1,2%

Valeurs associées

APA
26,4350 USD NASDAQ +3,87%
CHEVRON
152,330 USD NYSE +1,42%
CIVITAS RES
29,990 USD NYSE +2,46%
CONOCOPHILLIPS
91,210 USD NYSE +2,13%
DEVON ENERGY
37,775 USD NYSE +1,35%
DIAMONDBACK ENG
159,0100 USD NASDAQ +1,94%
EOG RESOURCES
111,080 USD NYSE +1,87%
EQT
59,830 USD NYSE +2,13%
EXXON MOBIL
117,410 USD NYSE +1,76%
Gaz naturel
4,84 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
27,365 USD NYSE +1,73%
LIBERTY ENER RG-A
19,660 USD NYSE +5,39%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OVINTIV
41,930 USD NYSE +2,90%
PHILLIPS 66
138,220 USD NYSE +0,43%
Pétrole Brent
63,10 USD Ice Europ +1,14%
Pétrole WTI
59,37 USD Ice Europ +1,28%
SLB
37,145 USD NYSE +2,20%
TARGA RESOURCES
175,690 USD NYSE +2,29%
VALERO ENERGY
179,935 USD NYSE +0,79%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
