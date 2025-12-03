Les entreprises du secteur de l'énergie sont en hausse alors que les pourparlers de paix à Moscou n'ont pas abouti

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 1,1%, les prix du brut étant à la hausse O/R

** Les prix à terme du Brent LCOc1 augmentent de 0,79% à 62,93 $/baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 0,9% à 59,19 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent après que la Russie a déclaré que les discussions avec les responsables américains à Moscou n'ont pas abouti à un compromis sur un accord de paix potentiel en Ukraine qui aurait pu alléger les sanctions sur son secteur pétrolier

** Les principales sociétés pétrolières et gazières, Exxon

XOM.N en hausse de 1,5% et Chevron CVX.N en hausse de 1,1%

** APA Corp APA.O , Targa Resources TRGP.N , Conocophillips COP.N et EOG Resources EOG.N augmentent entre 2,8% et 1,2% - parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmente de ~2% et SLB SLB.N de 1,9%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en hausse marginale et Valero energy VLO.N en hausse de 1,2%