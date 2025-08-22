Les entreprises du secteur de l'énergie solaire gagnent du terrain après que les commentaires de Jerome Powell ont alimenté les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

22 août - ** Les actions des entreprises solaires augmentent, suivant les gains plus larges du marché après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait fait allusion à de possibles réductions des taux d'intérêt en septembre .N

** La baisse des taux d'intérêt réduit le coût des projets solaires, ce qui en fait un investissement moins onéreux pour les propriétaires, entraînant une hausse de la demande de produits solaires

** Les actions de SunRun RUN.O ont augmenté de 7,5 %, celles de SolarEdge Technologies SEDG.O de 8,7 % et celles d'Enphase Energy ENPH.O de 7,4 %

** First Solar FSLR.O augmente de ~4 % et Canadian Solar

CSIQ.O de 2,4 %