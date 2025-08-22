Les entreprises du secteur de l'énergie solaire gagnent du terrain après que les commentaires de Jerome Powell ont alimenté les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions des entreprises solaires augmentent, suivant les gains plus larges du marché après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait fait allusion à de possibles réductions des taux d'intérêt en septembre .N
** La baisse des taux d'intérêt réduit le coût des projets solaires, ce qui en fait un investissement moins onéreux pour les propriétaires, entraînant une hausse de la demande de produits solaires
** Les actions de SunRun RUN.O ont augmenté de 7,5 %, celles de SolarEdge Technologies SEDG.O de 8,7 % et celles d'Enphase Energy ENPH.O de 7,4 %
** First Solar FSLR.O augmente de ~4 % et Canadian Solar
CSIQ.O de 2,4 %
