Les entreprises du secteur de l'énergie solaire gagnent du terrain après que les commentaires de Jerome Powell ont alimenté les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des entreprises solaires augmentent, suivant les gains plus larges du marché après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait fait allusion à de possibles réductions des taux d'intérêt en septembre .N

** La baisse des taux d'intérêt réduit le coût des projets solaires, ce qui en fait un investissement moins onéreux pour les propriétaires, entraînant une hausse de la demande de produits solaires

** Les actions de SunRun RUN.O ont augmenté de 7,5 %, celles de SolarEdge Technologies SEDG.O de 8,7 % et celles d'Enphase Energy ENPH.O de 7,4 %

** First Solar FSLR.O augmente de ~4 % et Canadian Solar

CSIQ.O de 2,4 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CANADIAN SOLAR
10,7200 USD NASDAQ +3,23%
ENPHASE ENERGY
37,6500 USD NASDAQ +8,88%
FIRST SOLAR
198,5850 USD NASDAQ +3,43%
SOLAREDGE TECH
33,2701 USD NASDAQ +10,13%
SUNRUN
15,6350 USD NASDAQ +6,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

