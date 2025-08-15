Les entreprises du secteur de l'énergie solaire bénéficient de règles de subvention plus souples

15 août - ** Les actions des entreprises solaires grimpent de 1 % à 32 % dans les échanges après bourse

** Selon Pavel Molchanov, analyste chez Raymond James, les changements apportés par le Département du Trésor américain aux règles de subvention des projets solaires et éoliens sont "moins sévères que ce que de nombreux acteurs des secteurs éolien et solaire craignaient"

** Le département du Trésor américain a dévoilé vendredi de nouvelles règles concernant la manière dont les projets solaires et éoliens peuvent bénéficier de subventions fiscales fédérales

** Selon ces nouvelles règles, les projets à grande échelle devront faire preuve d'un travail physique substantiel et continu pour être éligibles aux crédits

** Les petits projets de moins de 1,5 mégawatt pourront toujours bénéficier de la "sphère de sécurité" de 5 %

** SunRun RUN.O fait un bond de 32 %, SolarEdge Technologies SEDG.O augmente de 16,7 % et Enphase Energy

ENPH.O de 8,1 %

** First Solar FSLR.O en hausse de 11 %