Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les prix du brut augmentent en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,2 % à 66,23 $ le baril; West Texas Intermediate CLc1 gagne 1,1 % à 61,83 $ le baril ** Les prix augmentent en raison des craintes de perturbations de l'offre dues à une attaque potentielle des États-Unis contre l'Iran et à d'éventuelles représailles iraniennes

** Les majors pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N gagnent chacune 1,8%

** Phillips 66 PSX.N , ConocoPhillips COP.N , Devon Energy

DVN.N et APA Corp APA.O figurent parmi les plus grands gagnants de l'indice, en hausse de 3 % à 4,5 %

** Les sociétés de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse de 1,3%; Halliburton HAL.N en hausse de 2%

** Raffineurs: Valero Energy VLO.N gagne 2,7%; Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 2,6%