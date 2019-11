Les entreprises des milliardaires surperforment le marché

(NEWSManagers.com) - Au cours des quinze dernières années, les parcours boursiers des sociétés cotées contrôlées par des milliardaires sont beaucoup plus réussis que ceux des indices de référence, selon une étude publiée par UBS et PwC.

Les sociétés cotées contrôlées par des milliardaires ont dégagé, sur la période de quinze courant de 2003 à 2018, un rendement de 17,8%, contre seulement 9,1% pour l'indice global MSCI AC. " Les milliardaires continuent de créer et de diriger des entreprises qui surperforment les marchés boursiers" , assure Josef Stadler, en charge de la clientèle très fortunée d'UBS, cité dans un communiqué à l'occasion de la publication de la cinquième édition du " Billionaires Insights Report" (*) réalisée par UBS et PwC.

Un constat qui contraste avec l'évolution de la fortune nette des milliardaires l'année dernière. Après cinq ans de croissance ininterrompue au cours desquels il a quasiment quadruplé, leur patrimoine s'est érodé de 388 milliards de dollars pour retomber à 8.500 milliards de dollars. " L'explosion des milliardaires durant les cinq dernières années a subi une correction naturelle" , estime Josef Stadler, pour qui le phénomène est la conséquence de l'appréciation du dollar et de la montée des incertitudes boursières sur fond de détérioration du contexte géopolitique.

Selon l' étude, la surperformance des entreprises détenues par les milliardaires est à mettre sur le compte de de leur " appétit pour la prise de risque calculée" , et de leur " plus grande propension à projeter et à investir sur le long terme" . Leur " sens des affaires" s'illustre également dans le développement des activités philanthropiques, au travers desquelles ils " cherchent de nouvelles manières de favoriser un changement environnemental et social de grande ampleur" .

L'étude révèle en outre une progression de 46% du nombre de milliardaires femmes, beaucoup plus forte que celle de leurs homologues masculins (+39%) au cours des cinq dernières années. Aujourd'hui, on compte 233 femmes très riches, contre 160 en 2013, dont deux cinquièmes sont actives dans les biens de consommation et la vente au détail.

La région Asie-Pacifique reste le principal vivier de milliardaires, même si leur nombre a reculé de 7,4% en 2018 pour s'établir à 754, un chiffre qui masque des variations importantes, 169 individus ayant été rayés de la liste, alors que 110 y sont entrés. La Chine à elle seule a " produit" plus d'un milliardaire par semaine l'an dernier.

Les Amériques arrivent juste derrière, avec 749 milliardaires. Cela représente une hausse de 4,8% sur un an, qui s'explique notamment par l'essor des géants du secteur de la technologie aux Etats-Unis. Dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), le patrimoine des milliardaires a reculé de 4,9% à 2.400 milliards de dollars. Le nombre de milliardaires sur le Vieux Continent s'est contracté de près de 5% à 598.

(*) Le rapport utilise les vastes réseaux de clientèles et les données d' UBS et PwC pour mieux comprendre cette population de milliardaires à travers le monde. L' étude se base également sur plus de 30 interviews avec des milliardaires et leurs héritiers et, pour la première fois, un sondage auprès de plus de 100 conseillers à la clientèle d' UBS.