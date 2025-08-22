Les entreprises de logistique américaines progressent après que Jerome Powell a signalé une possible baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des entreprises américaines de transport routier augmentent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de septembre de la banque centrale américaine

** Parmi les entreprises de transport de marchandises, J.B. Hunt JBHT.O augmente de 5,6%, Knight-Swift KNX.N de 6,1% et Schneider National SNDR.N de 4,4%

** Dans le segment du transport de lots brisés, Old Dominion Freight Line ODFL.O progresse de 6,1 %, Saia SAIA.O de 8,1 % et XPO XPO.N de 6,7 %

** La hausse des taux a incité les entreprises de logistique à suspendre leurs plans d'expansion des flottes

** Les actions du constructeur de camions Paccar PCAR.O augmentent également de 3,8%

** L'indice S&P Transportation Select Industry .SPXSTN est en hausse de 0,9% depuis le début de l'année, contre une hausse de 8,3% pour l'indice de référence S&P 500 .SPX