Les entreprises de livraison UPS et FedEx en baisse après qu'Amazon a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** Les actions des entreprises de livraison de colis FedEx FDX.N et United Parcel Service UPS.N reculent respectivement de 2,3% et 1,6% avant l'ouverture du marché

** Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi l'ouverture de , son propre réseau logistique, à d'autres entreprises

** Les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent désormais transporter, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis, grâce aux "Amazon Supply Chain Services"

** L'action AMZN est actuellement en baisse de 0,5%

** Les analystes attribuent en moyenne la note "acheter" à UPS et FDX – données compilées par LSEG

** UPS affiche une hausse de 8,5% depuis le début de l'année, tandis que FDX progresse de 36,3%