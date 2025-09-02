 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 695,28
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises de cybersécurité SailPoint et Zscaler progressent grâce à la revalorisation de Morgan Stanley ; Fortinet recule à la suite d'une révision à la baisse de sa notation
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions des sociétés de cybersécurité SailPoint SAIL.O et Zscaler ZS.O augmentent respectivement de 2,62 % et de 2,29 % dans les transactions de pré-marché

** Les actions de Fortinet FTNT.O chutent d'environ 3 %

** Morgan Stanley relève les notes de SAIL et ZS de "equal-weight" à "overweight"

** La société de courtage estime que SAIL progresse bien dans des domaines clés tels que la sécurité des identités et des données, grâce à son passage à des logiciels basés sur le cloud et à la possibilité de remplacer des systèmes plus anciens

** Selon MS, ZS pourrait devenir une plateforme de cybersécurité de premier plan, car elle continue à se développer et à s'étendre au-delà de la protection traditionnelle des réseaux

** La société de courtage rétrograde également FTNT de "equal-weight" à "underweight", citant que FTNT se développe au sein de sa base de clients, mais qu'une plus petite mise à niveau du pare-feu pourrait réduire les estimations futures

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de FTNT ont baissé de ~17 %, et ZS a augmenté de ~54 % depuis le début de l'année

** À la dernière clôture, SAIL a baissé de 10,26 % depuis ses débuts sur le marché

Valeurs associées

FORTINET
78,7700 USD NASDAQ -0,66%
SAILPOINT
20,6400 USD NASDAQ -0,63%
ZSCALER
277,0500 USD NASDAQ -1,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 11:46:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nestlé emballage (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé: HSBC confirme son conseil d'achat
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 12:46 

    (Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe. Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours ... Lire la suite

  • L'administrateur délégué de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan d'entreprise
    MPS relève son offre sur Mediobanca avec un paiement en numéraire de €750 mls
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles
    Zone euro: L'inflation augmente légèrement en août
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    FRANCFORT (Reuters) -L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en août, dépassant légèrement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux d'intérêt. L'indice des prix à la ... Lire la suite

  • LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.09.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank