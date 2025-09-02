Les entreprises de cybersécurité SailPoint et Zscaler progressent grâce à la revalorisation de Morgan Stanley ; Fortinet recule à la suite d'une révision à la baisse de sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions des sociétés de cybersécurité SailPoint SAIL.O et Zscaler ZS.O augmentent respectivement de 2,62 % et de 2,29 % dans les transactions de pré-marché

** Les actions de Fortinet FTNT.O chutent d'environ 3 %

** Morgan Stanley relève les notes de SAIL et ZS de "equal-weight" à "overweight"

** La société de courtage estime que SAIL progresse bien dans des domaines clés tels que la sécurité des identités et des données, grâce à son passage à des logiciels basés sur le cloud et à la possibilité de remplacer des systèmes plus anciens

** Selon MS, ZS pourrait devenir une plateforme de cybersécurité de premier plan, car elle continue à se développer et à s'étendre au-delà de la protection traditionnelle des réseaux

** La société de courtage rétrograde également FTNT de "equal-weight" à "underweight", citant que FTNT se développe au sein de sa base de clients, mais qu'une plus petite mise à niveau du pare-feu pourrait réduire les estimations futures

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de FTNT ont baissé de ~17 %, et ZS a augmenté de ~54 % depuis le début de l'année

** À la dernière clôture, SAIL a baissé de 10,26 % depuis ses débuts sur le marché