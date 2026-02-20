Les entreprises célèbrent leur victoire sur les tarifs douaniers de Trump, mais les remboursements prendront du temps

L'arrêt de la Cour suprême pourrait entraîner le remboursement de 175 milliards de dollars de droits de douane

Les entreprises sont confrontées à une procédure lente et pourraient vendre leurs droits à remboursement

Les tarifs douaniers ont toujours un impact sur les consommateurs, 90 % des coûts étant supportés par les Américains

(Nouvelles citations, ajout de la date et de la signature) par Arriana McLymore, Nicholas P. Brown et Alexander Marrow

Des milliers d'entreprises ont remporté une victoire de haute lutte lorsque la Cour suprême des États-Unis a décidé d'annuler les tarifs douaniers d'urgence de la Maison Blanche. La procédure de remboursement ne fait que commencer. Dans une décision qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale pendant des années, la Cour a statué que le président américain Donald Trump n'était pas autorisé à recourir à la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale pour imposer des droits de douane importants sur les importations.

Le monde de l'entreprise a passé des mois à s'adapter à la politique commerciale de M. Trump, qui évolue souvent, et à son utilisation centrale des droits de douane dans le cadre de son programme, non seulement pour résoudre les problèmes commerciaux, mais aussi pour s'opposer aux politiques et aux actions d'autres gouvernements. À présent, des milliers d'entreprises - et pas seulement celles qui ont poursuivi l'administration en justice - décideront si elles souhaitent obtenir des remboursements, car cela signifie que plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains perçus pourraient être remboursés, ont déclaré vendredi les économistes du Penn-Wharton Budget Model.

Les marchés boursiers ont augmenté aux États-Unis et en Europe, menés par les actions des entreprises concernées, y compris les marques de luxe européennes de LVMH LVMH.PA à Hermes HRMS.PA et le groupe italien de vêtements d'extérieur de luxe Moncler MONC.MI , qui ont tous augmenté après la décision.

"Nous n'avons pas tous les éléments en main, mais nous attendions cette décision et tant de gens l'ont attendue, alors c'est vraiment un bon jour", a déclaré Michael Wieder, cofondateur de la société américaine de produits pour bébés haut de gamme Lalo, qui prévoit de demander un remboursement d'environ 2 millions de dollars. Ce processus devrait être lent .

DES MILLIERS D'ACTIONS EN JUSTICE Les entreprises des secteurs des biens de consommation, de l'automobile, de la fabrication et de l'habillement ont été particulièrement touchées, car elles dépendent de la production à bas prix en Chine, au Viêt Nam, en Inde et dans d'autres centres d'approvisionnement. Les droits de douane imposés par M. Trump augmentent le coût d'importation des produits finis et des composants, réduisant les marges et perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales finement réglées.

Depuis avril, plus de 1 800 plaintes liées aux droits de douane ont été déposées auprès du Tribunal américain du commerce international, qui est compétent en matière de droits de douane et de questions douanières, contre moins de deux douzaines pour l'ensemble de l'année 2024. Parmi les principaux plaignants figurent des filiales du groupe japonais Toyota, le distributeur américain à grande surface Costco COST.O , le fabricant de pneus Goodyear Tire & Rubber

GT.O , la société d'aluminium Alcoa AA.N , le fabricant japonais de motocyclettes Kawasaki Motors et le géant de la lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA , coté à la Bourse de Paris. Plusieurs avocats ont déclaré que de nombreuses autres entreprises du monde entier sont susceptibles de se joindre aux poursuites, ayant attendu la décision pour ne pas attirer l'attention indésirable de la Maison Blanche. Elles rejoindront une file d'attente de sociétés qui pourraient attendre des mois, voire des années, pour récupérer les milliards de dollars de droits d'importation.

"Les entreprises sont confrontées à la difficulté de rassembler des données détaillées sur les importations afin de calculer les droits de douane payés dans le cadre des différents régimes, qui ont été appliqués sur des périodes différentes. Même les multinationales n'ont pas forcément toutes leurs données bien organisées", a déclaré Nabeel Yousef, associé du cabinet d'avocats Freshfields. Même avec la décision de vendredi, ce n'est pas comme si "lundi, les entreprises allaient commencer à recevoir des chèques par la poste", a-t-il ajouté. Les droits de douane élevés ont alourdi les coûts pour les consommateurs déjà fatigués par plusieurs années d'inflation post-COVID. La semaine dernière, la Banque fédérale de réserve de New York a déclaré que 90 % des droits de douane imposés par M. Trump étaient supportés par les consommateurs et les entreprises américains , s'opposant ainsi à l'argument de la Maison-Blanche selon lequel les taxes sont payées par les étrangers.

En novembre, le taux effectif des droits de douane américains était de 11,7 %, contre une moyenne de 2,7 % entre 2022 et 2024, selon le Yale Budget Lab.

L'INCERTITUDE DEMEURE

La logistique entourant les remboursements sera probablement laissée au Tribunal américain du commerce international, ce qui signifie que les demandes seront probablement complexes sur le plan administratif, a déclaré le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, John Denton, ajoutant que la décision était "d'un silence inquiétant" sur cette question.

Les responsables de M. Trump ont déclaré qu'ils utiliseraient d'autres pouvoirs pour imposer des droits de douane, notamment les lois qui permettent aux États-Unis de se protéger contre les pratiques commerciales déloyales ou de protéger des secteurs cruciaux pour la sécurité nationale. Plusieurs entreprises, associations d'entreprises et avocats ont déclaré que cela introduirait davantage d'incertitude dans les mois à venir.

"Les chances que les droits de douane réapparaissent sous une forme révisée restent importantes. Si l'on ajoute à cela les remboursements tarifaires potentiels, on obtient une situation opérationnelle et juridique désordonnée qui amplifie l'incertitude économique", a déclaré Olu Sonola, responsable de l'économie américaine chez Fitch Ratings.

L'association allemande VDMA, qui représente les entreprises de construction mécanique touchées par les droits de douane, a prévenu que la décision ne réduirait en rien l'incertitude et que M. Trump disposait de plusieurs autres options juridiques pour imposer des droits de douane.

En outre, le secteur automobile restera confronté à des droits de douane importants qui n'ont pas été prélevés dans le cadre de l'IEEPA. Des droits d'importation de 25 % sur les véhicules expédiés à travers la frontière depuis le Mexique et le Canada, par exemple, ont été imposés l'année dernière pour des raisons de sécurité nationale.

Néanmoins, les avocats affirment que des milliers de pièces automobiles expédiées aux États-Unis depuis des pays soumis aux droits de douane réciproques de M. Trump sont frappées par les prélèvements, ce qui gonfle les dépenses des fournisseurs de pièces détachées et des constructeurs automobiles. Certaines entreprises américaines, anticipant la lenteur du processus de remboursement, ont choisi de vendre leurs droits de percevoir ces remboursements à des investisseurs extérieurs. Il s'agit d'accepter un petit paiement initial - environ 25 à 30 cents par dollar - tout en acceptant de céder le reste aux investisseurs si les droits de douane sont annulés, comme l'a rapporté Reuters en décembre .

L'entreprise allemande de logistique DHL a déclaré qu'elle utiliserait sa technologie pour s'assurer que ses clients obtiennent des remboursements "de manière précise et efficace" s'ils sont autorisés. On ne sait pas non plus si les entreprises baisseront également leurs prix pour soulager les consommateurs américains à revenus moyens et faibles, qui ont réduit leurs dépenses en réponse à lahausse des coûts.

"Nous demanderons certainement un remboursement, comme tous les autres importateurs, j'imagine. Mais je doute fort que les prix baissent. Cela arrive rarement", a déclaré Jason Cheung, directeur général du petit fabricant de jouets Huntar Co, qui est l'un des plaignants.