Les entreprises célèbrent leur victoire sur les tarifs douaniens de Trump, mais les remboursements prendront du temps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'arrêt de la Cour suprême pourrait entraîner le remboursement de 175 milliards de dollars de droits de douane

*

Les entreprises sont confrontées à une procédure lente et pourraient vendre leurs droits à remboursement

*

Les droits de douane continuent d'avoir un impact sur les consommateurs, 90 % des coûts étant supportés par les Américains

*

Les entreprises sont confrontées à une logistique de remboursement complexe, le Tribunal de commerce international des États-Unis étant impliqué.

*

Trump promet d'autres droits de douane, ce qui accroît l'incertitude pour les entreprises internationales

(Mises à jour tout au long du document, ajout de puces, citations du plaignant principal, réaction de Trump au paragraphe 3, contexte supplémentaire, citations supplémentaires, mises à jour des actions) par Arriana McLymore, Nicholas P. Brown et Alexander Marrow

Des milliers d'entreprises ont remporté une victoire de haute lutte lorsque la Cour suprême des États-Unis a décidé d'annuler les tarifs douaniens d'urgence de la Maison-Blanche, mais le processus de remboursement ne fait que commencer. Dans une décision qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale pendant des années, la Cour a statué que le président américain Donald Trump n'était pas autorisé à utiliser la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale pour imposer de larges droits de douane sur les importations. Le monde de l'entreprise a passé des mois à s'adapter à la politique commerciale de M. Trump, qui évolue souvent, et à son utilisation centrale des droits de douane dans le cadre de son programme, non seulement pour résoudre les problèmes commerciaux, mais aussi pour s'opposer aux politiques et aux actions d'autres gouvernements.

Ils devront probablement faire face à d'autres défis, car M. Trump, lors d'une conférence de presse furieuse à la suite de la décision, a promis d'utiliser des pouvoirs supplémentaires pour imposer davantage de droits de douane , y compris un prélèvement temporaire de 10 % sur toutes les importations.

Quoi qu'il en soit, de nombreuses entreprises et associations industrielles ont réagi avec l'espoir prudent d'une politique commerciale plus prévisible. Des milliers d'entreprises - et pas seulement celles qui ont poursuivi l'administration en justice - vont maintenant décider de demander des remboursements, car cela signifie que plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains perçus pourraient être remboursés, ont déclaré vendredi les économistes du Penn-Wharton Budget Model. "Si le pays a besoin de recettes, il faut en débattre au Congrès", a déclaré Rick Woldenberg, directeur général du fabricant de jouets Learning Resources, l'une des premières entreprises à intenter une action en justice contre les droits de douane en avril dernier. "Je suis enthousiaste. J'espère que tout le monde aura le sentiment d'avoir gagné. C'est une victoire pour tout le monde."

L'INCERTITUDE DEMEURE

Les actions des entreprises concernées se sont d'abord redressées à l'annonce de la nouvelle, mais ont reculé par rapport à ces gains en raison de l'incertitude entourant la politique commerciale. Les actions de Target TGT.N et de Tapestry TPR.N , la société mère de Coach, étaient en légère hausse dans les échanges de l'après-midi.

La logistique entourant les remboursements sera probablement laissée au Tribunal américain du commerce international, ce qui signifie que les demandes seront probablement complexes sur le plan administratif, a déclaré le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, John Denton, ajoutant que la décision était "inquiétante par son silence" sur cette question.

Depuis avril, plus de 1 800 actions en justice liées aux droits de douane ont été déposées auprès du Tribunal américain du commerce international, qui est compétent en matière de droits de douane et de questions douanières, contre moins de deux douzaines d'actions de ce type pour toute l'année 2024.

De nombreux avocats et associations d'entreprises interrogés avant sa conférence de presse avaient anticipé la promesse faite vendredi par M. Trump de mettre en place des droits de douane supplémentaires. Plusieurs d'entre eux ont déclaré que la décision - et les actions ultérieures de M. Trump - introduiraient davantage d'incertitude dans les mois à venir.

"Les chances que les droits de douane réapparaissent sous une forme révisée restent significatives. Si l'on ajoute à cela les remboursements potentiels de droits de douane, on obtient une situation opérationnelle et juridique désordonnée qui amplifie l'incertitude économique", a déclaré Olu Sonola, responsable de l'économie américaine chez Fitch Ratings.

DE NOMBREUX SECTEURS TOUCHÉS Les entreprises des secteurs des biens de consommation, de l'automobile, de l'industrie manufacturière et de l'habillement ont été particulièrement touchées, car elles dépendent de la production à faible coût en Chine, au Viêt Nam, en Inde et dans d'autres centres d'approvisionnement. Les droits de douane imposés par M. Trump augmentent le coût des importations de produits finis et de composants, ce qui réduit les marges et perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales finement réglées. Parmi les principaux plaignants figurent des filiales du groupe japonais Toyota, le distributeur américain à grande surface Costco COST.O , le fabricant de pneus Goodyear Tire & Rubber

GT.O , la société d'aluminium Alcoa AA.N , le fabricant japonais de motos Kawasaki Motors et le géant de la lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA , coté à la Bourse de Paris. Les droits de douane ont augmenté les prix pour les consommateurs fatigués de plusieurs années d'inflation post-COVID. La semaine dernière, la Banque fédérale de réserve de New York a estimé que 90 % des droits de douane imposés par M. Trump étaient supportés par les consommateurs et les entreprises américains . La Maison Blanche a fait valoir, avec peu de preuves, que les taxes sont payées par les étrangers.

En novembre, le taux effectif des droits de douane américains était de 11,7 %, contre une moyenne de 2,7 % entre 2022 et 2024, selon le Yale Budget Lab.

En outre, le secteur automobile restera confronté à des droits de douane importants qui n'étaient pas prélevés dans le cadre de l'IEEPA. Des droits d'importation de 25 % sur les véhicules expédiés à travers la frontière depuis le Mexique et le Canada, par exemple, ont été imposés l'année dernière pour des raisons de sécurité nationale.

Néanmoins, les avocats affirment que des milliers de pièces automobiles expédiées aux États-Unis depuis des pays soumis aux droits de douane réciproques de M. Trump sont frappées par les prélèvements, ce qui gonfle les dépenses des fournisseurs de pièces détachées et des constructeurs automobiles. Plusieurs avocats ont déclaré que de nombreuses autres entreprises du monde entier sont susceptibles de se joindre aux poursuites, ayant attendu la décision pour ne pas attirer l'attention indésirable de la Maison Blanche. Elles rejoindront une file d'attente de sociétés qui pourraient attendre des mois, voire des années, pour récupérer les milliards de dollars de droits d'importation.

Wade Kawasaki, directeur général de The Wheel Group, un fabricant de roues automobiles basé en Californie, a déclaré que son entreprise avait dû faire face à un surcoût d'environ 20 % en raison des droits de douane imposés par l'IEEPA. Il envisage

de demander des remboursements, ce qui impliquera que son équipe passe en revue des milliers de transactions pour "déterminer le montant qui nous est dû", a-t-il déclaré." Certaines entreprises américaines ont choisi de vendre leurs droits de percevoir ces remboursements à des investisseurs extérieurs. Il s'agit d'accepter un petit paiement initial - environ 25 à 30 cents par dollar - tout en acceptant de céder le reste aux investisseurs si les droits de douane sont annulés, comme l'a rapporté Reuters en décembre .

L'entreprise allemande de logistique DHL a déclaré qu'elle utiliserait sa technologie pour s'assurer que ses clients obtiennent des remboursements "de manière précise et efficace" s'ils sont autorisés.

Bruce Smith, propriétaire, président et directeur général de Voltava, un fournisseur automobile basé dans le Michigan, a déclaré qu'il soutenait les efforts de Trump pour équilibrer le commerce avec d'autres pays, mais qu'il espérait maintenant que le président et d'autres élus travailleraient à des politiques commerciales qui protègent les intérêts nationaux et profitent à la fois aux États-Unis et à leurs partenaires commerciaux.

"Nous pouvons être fermes et stratégiques sans être imprévisibles", a-t-il déclaré."