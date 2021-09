Les entreprises avec un comité ESG indépendant sont plus durables

(NEWSManagers.com) - Les entreprises dotées d' un comité ESG indépendant ont tendance à afficher un score ESG plus élevé, révèle une étude conjointe de NN Investment Partners (NN IP) et de son fournisseur de services de gouvernance Glass Lewis.

Les sociétés ayant nommé une telle structure au sein de leur conseil d' administration représentent la part la plus importante (28%) des entreprises du quartile supérieur des scores de l' ESG Lens de NN IP et affichent de façon générale un score 'ESG Lens' supérieur à la moyenne.

L' étude montre que les entreprises établies en Europe et aux États-Unis, pour lesquelles les attentes et les obligations en matière de reporting extra-financier sont plus élevées, ont tendance à avoir un comité ESG indépendant au niveau du conseil (respectivement 26% et 28%).

Les comités indépendants sont surtout présents dans le secteur de l' énergie (44%), suivi par les matériaux (37%), le secteur financier et les biens de consommation durable (29% dans les deux cas), les services aux collectivités (21%), l' industrie (19%), les biens de consommation durables (13%) et les soins de santé (10%).