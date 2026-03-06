Les entreprises américaines se voient refuser des remboursements sur les droits de douane illégaux de Trump, selon le FT

Le gouvernement américain a refusé de rembourser les droits de douane que la Cour suprême a jugés illégaux le mois dernier, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Les fonctionnaires des douanes refusent les demandes des entreprises pour récupérer les droits imposés en vertu des pouvoirs d'urgence invoqués par le président américain Donald Trump, laissant les entreprises dans l'incertitude et conduisant davantage de litiges devant les tribunaux, a déclaré le FT.

Le gouvernement américain a perçu plus de 130 milliards de dollars en paiements tarifaires illégaux, qui étaient au cœur de la politique commerciale de Trump. La Cour suprême n'a pas donné d'indications sur l'émission de remboursements, ce qui a créé une certaine confusion sur la manière dont les importateurs seraient remboursés.

Mercredi, un juge du tribunal de commerce américain a ordonné au gouvernement de commencer à payer des milliards de dollars de remboursements aux importateurs qui ont payé des droits de douane.

De nombreuses entreprises se sont empressées de soumettre des corrections post-sommaires afin de supprimer les codes tarifaires de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) des entrées de marchandises et de demander des remboursements, mais le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a rejeté ces soumissions et suspendu les protestations déposées pour des remboursements de tarifs IEEPA qui avaient déjà été liquidés, selon le FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. La Maison Blanche et le CBP n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.