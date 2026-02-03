Les entreprises américaines du secteur du gaz naturel progressent grâce à la baisse de la production et à l'augmentation des flux de GNL

3 février - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1,5 % à 3,286 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix augmentent en raison d'une légère baisse de la production, d'une augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) et de prévisions d'une demande plus importante que prévu cette semaine

** Sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en hausse de 2,4%; Williams Companies WMB.N en hausse d'environ 3%

** Les ETFs du gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 2%; ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 5%