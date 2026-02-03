 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises américaines du secteur du gaz naturel progressent grâce à la baisse de la production et à l'augmentation des flux de GNL
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1,5 % à 3,286 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix augmentent en raison d'une légère baisse de la production, d'une augmentation des flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) et de prévisions d'une demande plus importante que prévu cette semaine

** Sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en hausse de 2,4%; Williams Companies WMB.N en hausse d'environ 3%

** Les ETFs du gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 2%; ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 5%

Valeurs associées

CNX RESOURCES
37,855 USD NYSE +1,35%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,97 USD Ice Europ +1,00%
Pétrole WTI
62,84 USD Ice Europ +1,53%
WILLIAMS COMPANI
68,160 USD NYSE +2,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank